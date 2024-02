Vivir a Destiempo | Capítulo 02 | Una verdad oculta

Paula sabe que vive un infierno en su matrimonio, pero tiene una venda en los ojos, piensa que su hermana es una buena persona, pero Sonia la está traicionando de la manera más cruel, ya que es la amante de su esposo. La relación de Paula con su madre es demasiado difícil y por más que trata de tolerar el comportamiento de Carolina no puede más y piensa que la mejor opción es que se vaya a vivir con Sonia. Amparo no está dispuesta a quedarse sola, sabe que cometió el error de engañar a Alejandro, pero no piensa apartarse de él y de su hijo. Cristina es fiel amiga de Paula y le propone entrar a su negocio de bienes raíces, ella acepta, le cuenta a Rogelio, pero él parece no darle importancia al tema.