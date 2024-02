Vivir a Destiempo | Capítulo 04 | Rogelio corre a Carolina

Rogelio le pide a Paula que meta a su mamá a un asilo, no la quiere más en su casa y se dio la tarea de buscar un lugar en el que Carolina pueda vivir cómodamente. Paula quiere que su mamá se vaya a vivir con su hermana, pero sabe que ella no va a aceptar, pues tiene un ritmo de vida acelerado y además no tiene la mejor relación con Carolina, sin embargo sorpresivamente, Sonia termina por aceptar recibirla en su casa.