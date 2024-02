Vivir a Destiempo | Capítulo 06 | Sentimientos encontrados

Alejandro lleva 20 años pensando en Paula y ahora que por fin la encontró, no piensa perder la oportunidad para al menos poder tomar un café con ella.

Paula no deja de pensar en el reencuentro que tuvo con Alejandro, aún no puede creer que después de tanto tiempo sigue sintiendo algo por él, Alejandro está que no para de la emoción por ver a su amor de hace años.