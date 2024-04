Vivir a Destiempo | Capítulo 83 | Una nueva alianza

Rogelio amenaza a Eduardo y le exige que se haga cargo de su hija y del nieto que está esperando, a él no le intimida y lo único que hace es pedirle que no se meta. Cristina ya ni quiere ir a las fiestas donde Patricio la lleva, no le encanta nada la idea de tener que ir. Julio le recalca a su madre que no es gay como su padre y ella piensan. Patricio está dolido por la traición que Rogelio le hizo. Amparo le ruega a Alejandro que regresen, pero él evade su petición. Sonia se le quiere meter a Patricio, pues busca hacer una alianza para molestar a Rogelio.