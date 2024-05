Vivir a Destiempo | Capítulo 87 | A mi conveniencia

Patricio logra hacer las pases con Rogelio, aunque no del todo convencido, pues conoce a su “amigo” y sabe de lo que puede ser capaz. Alejandro está mejorando la relación con su hijo Eduardo. Mirna no sabe qué hacer, por más que se la pasa buscando trabajo, no logra encontrar. Cristina y Paula no saben si cree o no en que Patricio se acostó con Sonia. Tania presntó a Daniel con Marisol y ambos se gustaron, ¿será que ahí se pueda lograr algo? Eduardo y Tania se quedan de ver en un antro para hablar, ¿con qué fin? Los dos no pueden dejar de pensar el uno en el otro.