Vivir a Destiempo | Capítulo 88 | ¿Con cuál me quedo?

Tania y Eduardo hablan, ambos saben lo mucho que se quiere el uno al otro, terminan en la cama una vez más. Cristina aconseja a Patricio de que no es buena idea tener cerca a Rogelio pero él argumenta que no tiene otra alternativa. Amparo y Sonia hablan, buscan alianzas pero saben que son malas personas ambas. Paula habla con Daniel, no le agrada nada de lo que está pasando con Tania y se lo hace saber a él. ¡Tania le confiesa a su madre que está saliendo con Mauricio y Eduardo a la vez! Amparo descubre a Sonia junto a Rogelio.