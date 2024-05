Vivir a Destiempo | Capítulo 91 | Cristina sabe la verdad

Paula y Cristina le reclaman a Sonia por haberle mostrado los videos íntimos de Cristina a Berenice; ellas saben lo dura y mala que es. Amparo le exigió a Eduardo que se case con Tania pero él no quiere. Rogelio también quiere que Tania y Eduardo se casen, pues no quiere quedarse sin el dinero. Berenice cree que Sonia le mintió y que las fotos no son reales. Mirna insiste en no querer recibir un solo peso de lo que le ha ofrecido Alejandro, puede más su orgullo que un beneficio económico. Sonia le dice a Cristina que se quedará con Patricio. Daniel revela que Rogelio y Amparo están juntos. Patricio acepta que se ha metido a la cama con Sonia.