Vivir a Destiempo | Capítulo 32 | Tania se le insinúa a Alejandro

Alejandro no piensa tolerar las acciones de Tania, la pone en su lugar, pero ella se aferra para demostrarle que le gusta, además le inventa que Eduardo la golpeo, pero él no le cree. Eduardo no puede aceptar que Tania no lo quiere, piensa que ella algún día se va a arrepentir, Julio le dice que no tiene dignidad, aun así Eduardo busca a Tania en la escuela y ella le dice que Alejandro la beso.