Vivir a destiempo | Capítulo 33 | El pasado de Beatríz

Beatríz piensa que al estar con Chava le es infiel a su exmarido, Julio trata de convencerla de que haga nuevamente su su vida, pero ella se aferra a su pasado. Berenice se siente confundida, quiere estar con Daniel pero Julio hace que ella sienta cosas que nunca antes había experimentado. Carolina le confiesa a Daniel que Rogelio y Sonia se entienden desde tiempo atrás, pero él no cree que eso pueda ser posible. Paula le suplica a su esposo para que no lleven a su mamá a un asilo, pero él sólo quiere deshacerse de Carolina, no piensa permitir que regrese a su casa.