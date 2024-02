Vivir a destiempo | Capítulo 34 | El síndrome de Munchausen

Martín le pide a Eleonora que vaya a un psiquiatra, pero ella no lo toma nada bien, por lo que su matrimonio está a punto del declive. Eduardo estalla contra su papá le reclama por el rumor que Tania inventó sobre que hay algo entre ella y Alejandro. Don Félix no aguanta las ganas de ver a Carolina así que la va a ver al hospital, le hace saber que no está de acuerdo en que la lleven a un asilo, pero lamentablemente no pueden hacer nada, ya que Rogelio se aferra a no recibirla en su casa. Paula está destrozada por dejar a su madre en el asilo, se le rompe el corazón por no tener los medios para poder atenderla bien y aunque Carolina parecía ser fuerte, le suplica que no la deje.