Vivir a Destiempo | Capítulo 37 |Rogelio está preso

Alejandro no piensa dejar sola a Paula, quiere ayudarla en todo lo que pueda para que Rogelio no salga de la cárcel. Tania no ve a su mamá como una victima, más bien, piensa que su mamá es la culpable por provocar que Rogelio la golpeara. Rocío está orgullosa de sí misma por ser más independiente, sin embargo, al llegar la noche tiene un ataque que la pone muy mal y la llevan al hospital.