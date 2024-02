Vivir a Destiempo | Capítulo 38 | Paula y Alejandro se entregan

Tania quiere chantajear a Sonia para que hable con Paula y logre convencerla de que retire la demanda en contra de Rogelio, le advierte que si no lo hace, va a decir todo lo que sabe sobre el amorío que han escondido por años, pero Sonia no está dispuesta a ceder. Martín empieza a sospechar que Eleonora pone medicamentos en la comida de Rocío con el objetivo de provocarle ataques. Paula le pone un alto a Tania, no piensa caer en sus desplantes, se niega a retirar la demanda en contra de Rogelio, pero Tania insiste en defender a su papá y hacer ver a su mamá como la culpable de todo.