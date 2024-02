Vivir a Destiempo | Capítulo 39 | Tania le pide ayuda a Martín

Rogelio quiere hacer pensar a todos que está arrepentido de todo lo que le ha hecho a Paula, Daniel está a punto de caer ante sus chantajes, pero el único que no cree nada es Alejandro y va a visitarlo para advertirle que no vuelva a tocar a Paula o el se encargara de hacerlo pagar. Amparo regresa a la ciudad para recuperar el amor de su hijo y para chantajear sutilmente a Alejandro, pero él decide no darle más dinero y alejarla por completo.