Vivir a Destiempo | Capítulo 42 | Eduardo vuelve a caer en el juego

Daniel tiene un tumor, aun no saben si es maligno pero su mamá le da todo su apoyo, le cuenta que su abuelo se suicido y estaba preocupada de que tuviera depresión al igual que él. Mirna le cuenta sus problemas a Alejandro y el le da una fuerte cantidad de dinero para que salga de sus deudas, pues siempre se la pasa preocupada. Tania le cuenta a su papá que regresó con Eduardo con el objetivo de que Alejandro y Paula piensen en ellos y decidan no estar juntos... Rogelio le aplaude el plan maligno, no le importa que lastime a Eduardo.