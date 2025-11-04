¡Es hoy! Este 03 de noviembre se celebra el Día Internacional del Anime ¿Cuál es tu favorito?
¡Hoy festejamos el Día Internacional del Anime con algunos de los mejores de todos los tiempos!
Este 03 de noviembre se festeja el Día Intencional del Anime, una fecha más que importante para millones de personas en el mundo, pues este estilo de animación está muy presente en muchos de nosotros, donde incluso hemos pasado horas y horas de diversión.
El Día Intencional del Anime se celebra el 03 de noviembre con motivo del natalicio del legendario mangaka y animador Osamu Tezuka, quien fue apodado como El Dios del Manga, ganándose el respeto y la admiración de todo el mundo del entretenimiento animado.
¿Quién fue Osamu Tezuka?
Tezuka nació en la ciudad de Toyonaka, Osaka el 3 de noviembre de 1928 y desde muy temprana edad se apasionó por el género de la animación pues comenzó a dibujar desde que era niño. Lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial marcó su sensibilidad, por ello procuró transmitir mensajes optimistas, humanos y ambientales con sus dibujos.
A los 20 años de edad trabajó en la serie Shin Takarajima (La nueva Isla del tesoro), pero hasta los años 1950 no surgieron la mayor parte de sus grandes y famosos personajes, como Jungle Taitei (Kimba, el león blanco), Tetsuwan Atom (Astroboy) y Ribbon No Kishi (La princesa caballero), considerado el primer manga del género shojo de la historia.
¿Cuáles son los animes más populares del mundo?
- One Piece: Lleva más de 25 años al aire y sigue siendo un fenómeno, su historia sobre piratas y amistad lo ha convertido en un clásico donde semana a semana hemos acompañado a Luffy y su tripulación.
- Naruto: A lo largo de los años hemos visto a nuestro protagonista seguir su camino ninja y romper sus límites con el fin de convertirse en Hokage, donde además de su valor, hemos visto su capacidad.
- Dragon Ball: Considerado por millones como su favorito, las aventuras de Goku y los guerreros Z han marcado nuestras vidas, mismos que hemos seguido desde hace décadas y aún nos emociona como la primera vez.
- Jujutsu Kaisen: Este anime es uno de los modernos más vistos y se ganó el cariño de los fans al combinar combates espectaculares, personajes carismáticos y una trama oscura.
- Pokemon: Este universo lleno de seres que poseen características únicas conocidos como pokemones nos ha dado grandes temporadas donde justo a Ash, hemos visto batallas, aventuras y una gran trama centrada en la amistad.
- Los Caballeros del Zodiaco: La historia de este grupo de jóvenes que consiguen sus armaduras y son guiados por los astros se ha vuelto una de las más vistas, donde además de batallas épicas nos ha dado grandes guiones.
- El Viaje de Chihiro: Esta historia nos muestra a una niña que se muda de ciudad junto con sus padres y en el camino se cruzan con un camino misterioso, siendo atrapados por un lugar mágico.
- Death Note: Light Yagami se encuentra un cuaderno sobrenatural llamado Death Note, el cuál posee el don de matar a quien tenga su nombre escrito en él y se dedica a eliminar a criminales, lo que lo lleva a un enfrentamiento el detective a “L”, un detective.