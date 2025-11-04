¡Es hoy! Este 03 de noviembre se celebra el Día Internacional del Anime ¿Cuál es tu favorito?

Este 03 de noviembre se festeja el Día Intencional del Anime, una fecha más que importante para millones de personas en el mundo, pues este estilo de animación está muy presente en muchos de nosotros, donde incluso hemos pasado horas y horas de diversión.

El Día Intencional del Anime se celebra el 03 de noviembre con motivo del natalicio del legendario mangaka y animador Osamu Tezuka, quien fue apodado como El Dios del Manga, ganándose el respeto y la admiración de todo el mundo del entretenimiento animado.

¿Quién fue Osamu Tezuka?

Tezuka nació en la ciudad de Toyonaka, Osaka el 3 de noviembre de 1928 y desde muy temprana edad se apasionó por el género de la animación pues comenzó a dibujar desde que era niño. Lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial marcó su sensibilidad, por ello procuró transmitir mensajes optimistas, humanos y ambientales con sus dibujos.

A los 20 años de edad trabajó en la serie Shin Takarajima (La nueva Isla del tesoro), pero hasta los años 1950 no surgieron la mayor parte de sus grandes y famosos personajes, como Jungle Taitei (Kimba, el león blanco), Tetsuwan Atom (Astroboy) y Ribbon No Kishi (La princesa caballero), considerado el primer manga del género shojo de la historia.

¿Cuáles son los animes más populares del mundo?