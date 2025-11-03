De Naruto hasta Dragon Ball: Conoce los animes que inspiran las celebraciones de gol de Armando “La Hormiga” González

Este torneo del Clausura 2025 del fútbol mexicano se ha visto marcado por Armando “La Hormiga” González, el jugador furor de Chivas que sorprendió a propios y extraños con los 13 goles que lleva (a falta de dos jornadas de liga) y sobre todo con su manera de festejarlos, haciendo referencia a mangas y animes.

El también apodado “El Otaku del Gol” ha maravillado a la afición rojiblanca en cada partido que el joven de 22 años ha disputado, donde incluso se ha ganado el cariño de la afición y hay quienes comparan su desempeño dentro de la cancha con el que llegó a tener “El Chicharito” en su primer paso por Las Chivas.

¿De qué animes son los festejos de gol de “La Hormiga” González?

Jujutsu Kaizen

Dentro de estas tantas anotaciones ya, le hemos visto celebrar haciendo gestos característicos de Satoru Gojo, el hechicero más fuerte del mundo en el manga y anime de Jujutsu Kaizen.

Satoru Gojo es un profesor en la Escuela Técnica de Magia Metropolitana de Tokio, donde entrena a estudiantes de primer año como Yūji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki.

Naruto

Otra de las celebraciones típicas ya de “La Hormiga” es el “Jutsu Bola de Fuego”, el cuál aparece en el manga y anime de Naruto, mismo que es comúnmente usado por miembros del Clan Uchiha, como Sasuke o Itachi.

El Clan Uchiha es un clan ninja legendario de Konohagakure y es uno de los más poderosos debido a su Sharingan, una habilidad ocular heredada, además son fundadores de la Aldea Oculta de la Hoja junto con el clan Senju.

Dragon Ball

Si hay un anime que no podía faltar dentro de sus festejos era Dragon Ball, a quien ha referenciando la seña icónica de la teletransportación, una de las técnicas características de Goku.

Esta técnica la aprendió Goku en el planeta Yardrat luego de su épica pelea con Freezer y ha sido una de las más útiles dentro del anime.

Blue Look

Otro anime que hemos podido ver dentro de estas ya típicas celebraciones del joven es en referencia a Blue Look, el cuál también trata sobre fútbol.

En este torneo ha rendido homenaje a los personajes Yoichi Isagi y a Lavinho, quienes festejan de ese modo en el anime.

¿Cuáles son los animes favoritos de Armando “La Hormiga” González?

En el pasado, este jugador ahora conocido como “El Otaku del Gol” ha revelado que sus animes favoritos son Full Metal Alchemist y Blue Look, aunque debido a sus festejos ha habido confusión sobre estos.

Por un lado Full Metal Alchemist trata sobre los hermanos Edward y Alphonse Elric, quienes intentan restaurar sus cuerpos después de un fallido experimento donde perdieron sus extremidades. Esta aventura los lleva a la búsqueda de la Piedra Filosofal para recuperar lo que perdieron.

Blue Lock es un manga y anime de fútbol donde 300 jóvenes delanteros japoneses compiten en un programa de entrenamiento para convertirse en el mejor jugador del mundo en un proyecto dirigido por Jinpachi Ego que busca revolucionar el fútbol japonés.