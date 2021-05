FOTOS | 10 veces que Los Simpson hicieron crossover con otras series.

La famosa familia de Springfield se ha dado el lujo de hacer evidentes referencias a otras series de televisión.

“Los Simpson” es una de las series más famosas (sino es que la más) y a lo largo de sus más de 30 temporadas han utilizado una infinita cantidad de referencias que nos han hecho reír, pero también se han podido dar el lujo de hacer crossovers con otras series logrando episodios increíblemente divertidos.

Es por eso que quisimos hacer un recuento de los 10 crossover más divertidos, hasta ahora, que se han hecho con la familia amarilla.

FUTURAMA

Después de varios años, en 2014 llegó el esperado crossover de las dos series de Matt Groening. Simpsorama es el nombre del episodio y fue el sexto de la temporada 26; y aunque entre ambas siempre hubo varias referencias, los fans pedían a gritos este encuentro.

PADRE DE FAMILIA

Desde que “Padre de Familia” vio la luz, siempre se le comparó con “Los Simpson” pues existen ciertas similitudes entre ambos, incluso se decía que la primera era una copia de la familia amarilla, pero esto cambió cuando prescisamente Los Griffin tuvieron como invitados a Los Simpson en el capítulo 13 de la primera temporada.

24

El episodio 21 de la temporada 18 llamado 24 Minutos transcurre de la misma forma que lo hiciera la famosa serie, e inlcuso el mismo Jack Bauer se hace presente.

EXPEDIENTES SECRETOS X

The Springfield Files es el capítulo 10 de la temporada 8, donde Mulder y Scully llegan para resolver el caso de la aparición de un luminoso ente de otro planeta, que al final resultó ser... ¿tenemos que decirlo?

THE CRITIC

La serie The Critic, centrada en Jay Sherman, crítico de cine, tuvo su crossover en el episodio A Star Is Burns de la sexta temporada, en el que pudimos ver el emocional y muy aplaudido corto de Barney Gómez.

KING OF THE HILL

Este no es precisamente un crossover, es más como un cameo, pero uno muy divertido y que no podíamos dejar pasar. En el capítulo 6 de la temporada 9 llamado Bart Star, el travieso jovencito se convierte en jugador de fútbol americano y en uno de los juegos vemos a los personajes de King of The Hill en las gradas.

AMERICAN IDOL

Judge Me Tender, es el episodio donde Moe demuestra una gran habilidad para juzgar en concursos, por lo que es invitado a ser juez de American Idol a lado de Simon Cowell, Ellen DeGeneres, Kara DioGuardi y Randy Jackson.

RICK Y MORTY

Este divertidísimo crossover sucede en el gag del sofá del capítulo Hazaña Matemática de la temporada 26.

THE PRISONER

Fue en el capítulo Amenaza Informática de la temporada 12 en el que, tras convertirse en Mr. X, Homero es llevado a una isla donde aparece el agente Número 6.

PBS

La cadena de televisión hizo su aparición en el episodio 15 de la temporada 11 títulado Misionero Imposible, y en este aparecen varios personajes como los Teletubbies, Big Bird, Elmos y Oscar de Plaza Sésamo y la mismísima Betty White.

SOUTH PARK

Los Simpson ya lo han hecho es el séptimo episodio de la sexta temporada de la serie animada South Park y en él Butters, en su forma de álter ego, el Profesor Caos, está tratando de maquinar un complot para llevar la destrucción a la ciudad tapando el sol, pero su asistente, el General Desastre, le informa de que Los Simpson ya lo habían hecho.

¿Te habiás dado cuenta de todos estos crossover?

