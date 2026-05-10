La IA revela qué es lo que debes hacer si encuentras un tlacuache en tu casa

El mundo de la naturaleza ofrece un sinfín de animales y especies que cumplen determinadas funciones en el ecosistema. Interiorizarnos sobre estos es muy interesante ya que podemos descubrir beneficios para nuestra vida y cuidados que debemos tener.

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En esta oportunidad, a través de la Inteligencia Artificial (IA) descubrimos un poco más sobre el tlacuache, nombre que se le da en México y Centroamérica a la zarigüeya. La aplicación Gemini lo describe como un pequeño mamífero de gran relevancia biológica por ser el único marsupial nativo de la región mesoamericana.

¿Qué es un tlacuache?

El tlacuache es un animal omnívoro y nocturno que desempeña un papel ecológico vital al controlar plagas de insectos y dispersar semillas, remarca Gemini. Esta aplicación de Google añade que se caracteriza por su hocico alargado, orejas redondas y una cola prensil que utiliza para trepar árboles.

“Aunque a menudo se le confunde con un roedor, está emparentado con los canguros, ya que las hembras poseen un marsupio o bolsa cutánea para terminar de criar a sus pequeños tras un periodo de gestación muy corto”, precisa la IA.

¿Qué hacer si ves un tlacuache?

Como se mencionó anteriormente, el tlacuache cumple un rol ecológico muy importante ya que ayuda a controlar plagas de insectos y dispersar semillas. Es por esto que la Inteligencia Artificial indica que encontrar uno de estos animales en casa puede ser una sorpresa, pero lo más importante es recordar que no son agresivos ni representan una amenaza grave.

Gemini recuerda que se trata de marsupiales sumamente beneficiosos para el ecosistema y ante esto detalla los pasos a seguir para manejar la situación de forma segura y ética si un tlacuache ronda nuestro hogar:

Mantén la calma y dales espacio: Los tlacuaches son animales pacíficos. Si se sienten acorralados, es probable que muestren los dientes o emitan un gruñido, pero es puro teatro. Su mecanismo de defensa más común es la tanatosis (hacerse los muertos), donde entran en un estado de coma temporal por el miedo. No lo toques si parece muerto; simplemente está muy asustado.

Retira a las mascotas: La mayoría de los incidentes ocurren cuando los perros o gatos intentan atacar al tlacuache. Asegura a tus mascotas en otra habitación para evitar peleas donde ambos animales podrían salir lastimados.

Facilita una ruta de escape: Si el tlacuache entró por error, lo más probable es que quiera salir tanto como tú quieres que se vaya.



Abre las puertas que den al exterior.

Apaga las luces de la habitación donde se encuentra (son nocturnos y se orientan mejor en la oscuridad).

Déjalo solo. En la mayoría de los casos, se irá por su cuenta en cuanto no sienta peligro.

¿Qué NO hacer?



No uses venenos ni trampas mortales: Es ilegal en muchas zonas y cruel para un animal que no busca hacer daño.

No intentes atraparlo con las manos: Aunque no son agresivos, tienen dientes afilados y podrían morder si se sienten en peligro extremo.

No los mojes ni los golpees: Solo prolongarás su estrés y dificultarás que se retire.

Si está herido o atrapado: Si el animal no puede salir por sí mismo o notas que tiene alguna lesión:

