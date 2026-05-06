3 claves para prevenir la araña de los rincones sin usar químicos fuertes

El hogar es el lugar al que retornamos cada día y en el que nos reunimos con la familia o con nosotros mismos. Sin embargo, puede haber visitantes indeseados, que son comunes, pero que es mejor prevenir.

Noticias Zacatecas del 21 de abril 2026

Ciertos insectos, dependiendo la época del año, encuentran en nuestra casa el lugar propicio para hospedarse sin invitación. Es por ello que la industria ha lanzado al mercado una gran cantidad de productos para eliminarlos, pero algunos de ellos pueden afectar nuestra salud o la de nuestras mascotas.

Araña de los rincones

Entre los insectos más comunes de hallar en una casa se encuentra la araña de los rincones (Loxosceles laeta), también conocida como araña violinista. La Inteligencia Artificial (IA) nos ayuda a conocerla al revelar que se trata de un arácnido de color marrón o grisáceo, de patas largas y movimientos veloces.

“Su rasgo más distintivo es una mancha oscura en el cefalotórax que asemeja la forma de un violín. Se caracteriza por ser solitaria y de hábitos nocturnos, refugiándose durante el día en lugares oscuros, secos y poco transitados, como detrás de cuadros, muebles pesados, grietas en las paredes o dentro de calzado y ropa guardada”, advierte la aplicación Gemini.

¿Cómo prevenir la araña de los rincones?

Gemini activa una alerta ante este tipo de insectos porque la araña de los rincones es considerada una de las más peligrosas debido a su veneno necrótico, el cual puede causar lesiones graves en la piel y, en casos más severos, afectar órganos internos. De todos modos, no es agresiva y solo pica como mecanismo de defensa al sentirse presionada contra el cuerpo, su presencia requiere precaución.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial remarca que prevenir su presencia en nuestro hogar es fundamental, especialmente en zonas de clima templado. “Al ser una especie tímida que busca lugares oscuros y secos, la clave no está en el veneno, sino en modificar su entorno”, explica Gemini y comparte 3 estrategias efectivas y naturales para prevenir su visita:

Barreras físicas y sellado de grietas: La mejor forma de evitar que entren es cerrarles el paso. Estas arañas aprovechan cualquier abertura mínima para anidar.



Sellado: Revisa paredes y zócalos. Usa silicona o masilla para tapar grietas, huecos detrás de cuadros o fisuras en el techo.

Burletes: Coloca burletes de goma o cepillo en la parte inferior de las puertas que dan al exterior o a depósitos.

Mallas finas: Instala telas mosquiteras en ventanas y, muy importante, en las rejillas de ventilación y desagües, ya que suelen circular por las cañerías.

Gestión de residuos y "zonas críticas": Las arañas no comen plantas, comen otros insectos. Si eliminas su fuente de alimento (cucarachas, polillas, moscas), ellas se irán.



Limpieza profunda: Pasa la aspiradora o un plumero húmedo detrás de muebles pesados, bibliotecas y cuadros al menos una vez por semana.

Control de humedad: Mantén los ambientes bien ventilados. Aunque les gusta la oscuridad, prefieren lugares que no sean excesivamente húmedos.

Orden en el depósito: Evita acumular cajas de cartón, diarios viejos o leña dentro de la casa. Si guardas ropa de otra temporada, hazlo en bolsas de plástico herméticas en lugar de cajas de cartón.

Repelentes orgánicos de alta intensidad: Existen aromas que resultan insoportables para su sistema sensorial y funcionan como una valla invisible.

