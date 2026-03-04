inklusion logo Sitio accesible
Año Nuevo Chino: El despertar de la primavera

El mundo recibe el Año Nuevo Chino entre rituales y color. Una cobertura visual de las celebraciones que marcan el ciclo lunar

Por: Paola Hernández | Stoic Media

El Año Nuevo Chino, también conocido como la Fiesta de la Primavera, es la festividad más importante del calendario lunar y un símbolo de renovación profunda. Durante quince días, las familias se reúnen para honrar a sus antepasados y atraer la fortuna mediante rituales que tiñen las ciudades de rojo y dorado.

Desde las emblemáticas danzas del dragón hasta el estallido de petardos para ahuyentar la mala suerte, esta celebración fusiona la espiritualidad milenaria con un despliegue visual que paraliza a Asia y cautiva al resto del mundo.

