Año Nuevo Chino: El despertar de la primavera

El mundo recibe el Año Nuevo Chino entre rituales y color. Una cobertura visual de las celebraciones que marcan el ciclo lunar

El Año Nuevo Chino, también conocido como la Fiesta de la Primavera, es la festividad más importante del calendario lunar y un símbolo de renovación profunda. Durante quince días, las familias se reúnen para honrar a sus antepasados y atraer la fortuna mediante rituales que tiñen las ciudades de rojo y dorado.

Desde las emblemáticas danzas del dragón hasta el estallido de petardos para ahuyentar la mala suerte, esta celebración fusiona la espiritualidad milenaria con un despliegue visual que paraliza a Asia y cautiva al resto del mundo.

