El nuevo disco de Rosalía ya tiene fecha de estreno: TODO LO QUE DEBES DE SABER sobre ‘LUX’

En los últimos días la cantante española Rosalía nos ha mantenido al pendiente de lo que será su nueva era musical pues ha estado revelando algunas pistas a través de sus redes y por fin este lunes, a pocas horas de su tan esperado “live”, se han revelado más detalles de ‘LUX’, su nuevo álbum.

Las calles de Nueva York pudieron ver antes que nadie la portada del álbum, con el anuncio de la fecha de estreno de este nuevo disco que ha sido muy esperado, pues fue hace más de tres años que Rosalía hizo vibrar al mundo con ‘Motomami’.

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Rosalía?

‘LUX’ será publicado el próximo viernes 07 de noviembre, en lo que se espera que sea uno de los discos del año, pues ha sido uno de los proyectos más esperados por todo el mundo, una vez que la artista catalana se hiciera una figura mundial.

Además de saber la fecha del lanzamiento de este disco, se ha podido ver una imagen de lo que seguramente será la tapa del álbum, donde se nos muestra a la artista con una vestimenta similar a lo que fuera una monja, dando a entender el concepto de esta nueva faceta musical.

Hemos podido ver que nuevo disco llega luego de su anuncio de la campaña genuina que hiciera con “Berghain”, cuando subió las partituras de arreglos de esta canción, dejando incógnitas sobre lo que será este concepto, donde por ahora no hay nada completamente claro.

Este mismo lunes, Rosalía hará una transmisión live donde seguramente revelará más detalles de lo que será este regreso, aunque desde hace meses, sus fans han estado teorizando y suponiendo un sin fin de “señales” de la cantante, por lo que a menos de un mes de este lanzamiento, las expectativas se encuentran por los cielos.