“Berghain": Esto es lo que sabemos sobre “LUX”, la nueva era musical de Rosalía

A más de tres años del álbum con el que conquistó el mundo, Rosalía estaría por ponerle fin a su era de “Motomami”; que aunque ciertamente es un concepto que ha quedado en la cultura pop, la cantante ha dado señales sobre su nueva faceta, la cuál ha sido asociada a “LUX”.

Fue este martes que la artista subió a sus historias de Instagram una partitura de cómo podría sonar su próximo adelanto musical, el cual lleva por nombre “Berghain”, misma partitura que ha invadido las calles de Madrid de lo que podría ser su nuevo disco: “LUX”, de acuerdo con sus fans.

¿Qué se sabe sobre la nueva música de Rosalía?

En seguida, usuarios de redes, sobre todo de TikTok subieron videos de ellos mismos tocando la música de las partituras que Rosalía subió a sus historias, dándonos este resultado:

Es importante destacar que la partitura está en “Barroco 180”, lo que significa un arreglo para cuerdas y que será a un tempo relativamente rápido. Las líneas melódicas muestran la división del bajo con el de la melodía para darnos una idea de este acompañamiento.

Aunque las partituras ya traen toda la información de esta nueva canción, aún no se sabe con exactitud si es un fragmento, el arreglo de una canción o el cómo Rosalía lleve esto al estudio, pues “Berghain” el nombre de la canción ha generado gran expectativa.

¿Qué significa o qué es “Berghain”?

Berghain es uno de los clubes más icónicos de la música techno el cuál se encuentra en Berlín, Alemania, el cuál ciertamente se ha vuelto un lugar de culto dentro de la escena underground.

Este venue está ubicado junto a una antigua planta eléctrica entre los barrios de Kreuzberg y Friedrichshain, convirtiéndose en una leyenda entre los locales y algunos turistas de todo el mundo que han logrado vivir de esta exclusividad.

En las últimas horas han aparecido carteles de lo que podría ser la portada de “Berghain”, el nuevo single de Rosalía que podría llegar en los próximos días y marcar el inicio de su nueva etapa musical.