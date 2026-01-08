Apple Music lanza playlist especial de Bad Bunny rumbo al Super Bowl 2026, ¿qué canciones tiene y cómo encontrarla?

"Bad Bunny en 20 Canciones" es la playlist que preparó Apple Music para que todo aquel que no conozca la trayectoria del Conejo Malo se ponga al tanto en este mes que todavía tiene para poder disfrutar del Medio Tiempo del Super Bowl 2026 . En esta playlist se hace un recorrido de la música que ha hecho Benito Antonio Martínez Ocasio, desde sus inicios en el trap hasta lo que ha logrado conseguir ahora: siendo uno de los referentes de la música latina urbana a nivel internacional.

Estas son las 20 canciones que incluye la playlist hecha por Apple Music:



Diles ft. Arcángel, Ñengo Flow, DJ Luian y Mamom Kingz Soy Peor Chambea MONACO Safaera Me Porto Bonito EoO PERRO NEGRO Amorfoda La Canción Si Estuviésemos Juntos Yonaguni I Like It ft. Cardi B y J Balvin MIA ft. Drake Dakiti ft. JHAYCO Tití Me Preguntó El Apagón ACHO PR LO QUE LE PASÓ A HAWAii DtMF

Recordemos que el Medio Tiempo del Super Bowl, desde el 2023, ha sido patrocinado por Apple Music, quienes debutaron con Rihanna, después con Usher en el 2024, y finalmente llevando a Kendrick Lamar en el 2025. Ahora planean aventar la casita (guiño, guiño), por la ventana llevando a Bad Bunny a uno de los escenarios más grandes de la industria musical, pues todos sabemos que el Super Bowl es uno de los momentos más importantes para todo aquel artista que tenga el honor de amenizar el Medio Tiempo.

Si quieres ser una de las personas en echarle un ojito a la playlist solo debes acceder a Apple Music y en el buscador poner "Bad Bunny en 20 Canciones", y te aparecerá la categoría en donde está anclada cada una de las fases por las que el Conejo Malo ha pasado, así como las canciones más representativas de cada una de ellas.

¿Por qué no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl?

Y si bien a muchos la noticia de que el puertorriqueño esté en el Halftime les alegró bastante, la polémica no se hizo esperar en ciertos movimientos conservadores de Estados Unidos, en donde la opinión se inclinaba hacia que Bad Bunny no es "lo suficientemente estadounidense" por ser de habla hispana.

El mismo presidente de Estados Unidos emitió su opinión respecto a la decisión de Apple Music, Roc Nation y la NFL sobre poner al puertorriqueño al frente del Medio Tiempo: "Nunca he oído hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo hacen, es una locura".

Ante las críticas Bad Bunny tuvo la oportunidad de aparecer en SNL, donde, hablando en español, dijo que su Medio Tiempo es un logro de todos, y agregó "si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender".

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero y podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca 7.