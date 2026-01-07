¿Cuándo y a qué hora es el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Así podrás verlo GRATIS

Nosotros apenas podemos digerir lo que pasó en el final de la temporada regular, pero poco a poco hemos comenzado a poner el ojo en nuestro evento deportivo favorito, donde además de ver a los dos mejores equipos, seremos testigos de un espectáculo único, así es, hablamos del Super Bowl LX.

¿Llegarán los Broncos, Steelers, Patriotas o las Águilas pasearán sencillamente (de nuevo)? Con todo el suspenso que nos ha dado una de las mejores temporadas, lo único que podemos asegurar es la presencia de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo , el cuál a semanas del evento, podemos asegurar que será único.

¿A qué hora es el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

El partido más esperado del año tendrá cita en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el cuál se tiene programado que inicie en punto de las 5:30 pm del próximo domingo 8 de febrero, por lo que se espera que el acto de Bad Bunny inicie cerca de las 6:30 pm, tomando en cuenta la duración de los cuartos con todos y el reloj que no perdonará el uso en las jugadas.

En este show se esperan canciones como: “NUEVAYoL”, “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE” y alguna otra sorpresa tras su reciente “reconciliación” con el artista colombiano J Balvin, tal como fue en el Super Bowl LIV en el año 2020, cuando acompañaron a Shakira y Jennifer Lopez.

¿En dónde ver el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny?

Como cada año, el mejor lugar para ver el Super Bowl LX y el icónico Show de Medio Tiempo de Bad Bunny, quien es el artista más escuchado en todo el mundo es en Azteca 7, donde podrás tener de manera totalmente gratis la mejor cobertura y análisis de lo que se vive al momento a través de la señal de Canal 7, nuestro Sitio Web Oficial e incluso a través de nuestra app TVAztecaEnVivo.

Desde hace ya varias temporadas que Azteca 7 ha traído para ti a los mejores comentaristas y analistas del deporte y para esta edición del Super Bowl no será la excepción.

