Reparto de la nueva película de Street Fighter, ¿Quién es quién en este live-action que adaptará esta saga de videojuegos?
¡Jason Momoa, Noah Centineo, Cody Rhodes, 50 Cent y más! Chéca el elenco completo de esta nueva película.
Imágenes de la película de Street Fighter cortesía de Legendary Entertainment y Paramount Pictures
Curtis “50 Cent” Jackson interpretando a Balrog.
Roman Reigns interpretando a Akuma.
Callina Liang como Chun-Li.
Orville Peck interpretando a Vega.
Noah Centineo interpretando a Ken.
Vidyut Jammwal interpretando a Dhalsim.
Olivier Richters interpretando a Zangief.
Hirooki Goto interpretando a E. Honda.
David Dastmalchian interpreta a M. Bison.
Cody Rhodes interpretando a Guile.
Mel Jarnson interpretando a Cammy.
Andrew Schul interpretando a Dan Hibiki.
Alexander Volkanovski interpretando a Joe.
Jason Momoa interpretando a Blanka.
Andrew Koji será Ryu.
Eric André interpretando a Don Sauvage.
Rayna Vallandingham interpretando a Juli.
La popular saga de videojuegos Street Fighter volverá a la pantalla grande en una nueva adaptación que se estrenará el próximo 20 de marzo de 2026 bajo la producción de Legendary Entertainment en colaboración con Paramount Pictures, película que tendrá un elenco de lujo.