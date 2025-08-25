Noah Centineo, alcanzó gran popularidad gracias a su faceta de galán romántico en “A todos los chicos de los que me enamoré”, ya no es lo que todos recordaban. Hoy sorprendió al mundo entero con un radical cambio de imagen. El actor compartió en Instagram una foto que muestra el impactante físico que consiguió para interpretar a Ken Masters en la próxima adaptación live-action de Street Fighter después de meses y meses de entrenamiento.

El impresionante cambio físico de Noah Centineo para ser Ken en Street Fighter

Durante años, Centineo se ganó la etiqueta de “chico lindo” gracias a sus papeles juveniles y de comedia. Pero ahora está demostrando que puede ir mucho más allá. Próximamente, lo veremos encarnar a Ken, uno de los personajes más emblemáticos del mundo de los videojuegos, que significa un reto actoral y físico que lo aleja por completo de sus roles anteriores.

Un cambio físico que dejó a todos impresionados

Para dar vida al compañero de Ryu, Centineo se sometió a un entrenamiento intenso que le permitió ganar masa muscular y adoptar la figura de un verdadero luchador. La publicación en redes sociales rápidamente se volvió viral, generando comentarios positivos de fans y entusiastas de Street Fighter que celebran esta nueva faceta del actor.

No solo Ken: Centineo será un joven Rambo

Y es que en esta nueva etapa del actor, no solo veremos interpretar a un poderoso luchador, pues también se confirmó que pronto lo podemos ver como un joven Rambo. El esfuerzo físico de Centineo demuestra su compromiso con ambos papeles y es claro que también se esfuerza por romper el estereotipo en el que se le encasilló.

