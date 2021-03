Premios Oscar 2021: entérate en fotos de quiénes fueron los nominados por la Academia de Hollywood a una estatuilla.

“Mank” del cineasta David Fincher lidera la edición 93ª de los Oscar con diez candidaturas a ésta le sigue El Padre con seis nominaciones.

La actriz Priyanka Chopra Jonas y el cantante Nick Jonas fueron los encargados de anunciar las 93 nominaciones al Oscar en las 23 categorías de los Premios de la Academia durante una transmisión en vivo.

La cinta del aclamado cineasta David Fincher, “Mark”, sorprendió al liderar las nominaciones con 10 candidaturas siguiéndole “El Padre”, “Judas y el mesías negro”, “Minari”, “El sonido del metal”, “El juicio de los 7 de Chicago” y “Nomadland” con seis nominaciones cada una.

La gran sorpresa se dio cuando la Academia otorgó más de una nominación a una directora, Chloé Zhao y Emerald Fennell, así como la primera nominación a una mujer asiática, Zhao.

La ceremonia más importante para los actores de la pantalla grande, que estaba programada para el 28 de febrero, se celebrará el 25 de abril para que pueda hacerse de manera presencial y así dar pie a que bajen los contagios de Covid-19.

Mejor película

El Padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Una joven prometedora

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor dirección

Thomas Vinterberg por Una ronda más

David Fincher por Mank

Lee Isaac Chung por Minari

Chloé Zhao por Nomadland

Emerald Fennell por Una joven prometedora

Mejor actriz

Viola Devis por La madre del blues

Andra Day por Estados Unidos contra Billie Holiday

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Una joven prometedora

Mejor actor

Riz Ahmed por El sonido del metal

Chadwick Boseman por La madre del blues

Anthony Hopkins por El padre

Gary Oldman por Mank

Steven Yeun por Minari

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova por Borat 2

Glenn Close por Elegía rural

Olivia Colman por El padre

Yuh-Jung Young por Minari

Amanda Seyfried por Mank

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro

Leslie Odom, Jr. por Una noche en Miami

Paul Raci, por Sound of meta

Lakeith Stanfield por Judas y el mesías negro

Mejor guión original

Judas y el mesías negro

Minari

Una joven prometedora

Sound of Metal

El juicio de los 7 de chicago

Mejor guión adaptado

Borat 2

El Padre

Una noche en Miami

Tigre blanco

Mejor película internacional

Another round

Better Days

Collective

The man who sold his skin

Quo vadis, Aida?

Mejor película de animación

Onward

Over the Moon

A Shau the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Mejor documental

Collective

Crip camp

El agente topo

My Octopus teacher

Time

Mejor canción original

Fight for you

Hear my voice

Husavic

Mejor vestuario

Alexandra Byrne por Ema

Ann Roth por La madre del blues

Trish Summerville por Mank

Bina Daigeler por Mulán

Massimo Cantini Parrini por Pinocho

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods

Mark

Minari

News of the World