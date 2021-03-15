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Premios Oscar 2021: entérate en fotos de quiénes fueron los nominados por la Academia de Hollywood a una estatuilla.
“Mank” del cineasta David Fincher lidera la edición 93ª de los Oscar con diez candidaturas a ésta le sigue El Padre con seis nominaciones.
La actriz Priyanka Chopra Jonas y el cantante Nick Jonas fueron los encargados de anunciar las 93 nominaciones al Oscar en las 23 categorías de los Premios de la Academia durante una transmisión en vivo.
La cinta del aclamado cineasta David Fincher, “Mark”, sorprendió al liderar las nominaciones con 10 candidaturas siguiéndole “El Padre”, “Judas y el mesías negro”, “Minari”, “El sonido del metal”, “El juicio de los 7 de Chicago” y “Nomadland” con seis nominaciones cada una.
La gran sorpresa se dio cuando la Academia otorgó más de una nominación a una directora, Chloé Zhao y Emerald Fennell, así como la primera nominación a una mujer asiática, Zhao.
La ceremonia más importante para los actores de la pantalla grande, que estaba programada para el 28 de febrero, se celebrará el 25 de abril para que pueda hacerse de manera presencial y así dar pie a que bajen los contagios de Covid-19.
Mejor película
El Padre
Judas y el mesías negro
Mank
Minari
Nomadland
Una joven prometedora
El sonido del metal
El juicio de los 7 de Chicago
Mejor dirección
Thomas Vinterberg por Una ronda más
David Fincher por Mank
Lee Isaac Chung por Minari
Chloé Zhao por Nomadland
Emerald Fennell por Una joven prometedora
Mejor actriz
Viola Devis por La madre del blues
Andra Day por Estados Unidos contra Billie Holiday
Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer
Frances McDormand por Nomadland
Carey Mulligan por Una joven prometedora
Mejor actor
Riz Ahmed por El sonido del metal
Chadwick Boseman por La madre del blues
Anthony Hopkins por El padre
Gary Oldman por Mank
Steven Yeun por Minari
Mejor actriz de reparto
Maria Bakalova por Borat 2
Glenn Close por Elegía rural
Olivia Colman por El padre
Yuh-Jung Young por Minari
Amanda Seyfried por Mank
Mejor actor de reparto
Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago
Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro
Leslie Odom, Jr. por Una noche en Miami
Paul Raci, por Sound of meta
Lakeith Stanfield por Judas y el mesías negro
Mejor guión original
Judas y el mesías negro
Minari
Una joven prometedora
Sound of Metal
El juicio de los 7 de chicago
Mejor guión adaptado
Borat 2
El Padre
Una noche en Miami
Tigre blanco
Mejor película internacional
Another round
Better Days
Collective
The man who sold his skin
Quo vadis, Aida?
Mejor película de animación
Onward
Over the Moon
A Shau the Sheep Movie: Farmageddon
Soul
Wolfwalkers
Mejor documental
Collective
Crip camp
El agente topo
My Octopus teacher
Time
Mejor canción original
Fight for you
Hear my voice
Husavic
Mejor vestuario
Alexandra Byrne por Ema
Ann Roth por La madre del blues
Trish Summerville por Mank
Bina Daigeler por Mulán
Massimo Cantini Parrini por Pinocho
Mejor banda sonora
Da 5 Bloods
Mark
Minari
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