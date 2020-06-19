James Gunn responde a las dudas de los fanáticos de DC Comics sobre el papel de John Cena en ‘The Suicide Squad’.

Cuando The Suicide Squad se estrene en agosto del próximo año, lo hará con muchas caras nuevas, entre ellas Idris Elba, Peter Capaldi, Michael Rooker, Taika Waititi y el director James Gunn, quien firmará su debut en la franquicia.

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Otro actor que aparecería en la pantalla grande, y sería un éxito en la taquilla de Hollywood a partir de 2021, es John Cena, exestrella de la WWE.

Sin embargo, al igual que sucede con otros nuevos integrantes del reparto, todavía no sabemos cuál será su papel en la película, una situación que el nuevo director, James Gunn, ha aprovechado.

Pese a las especulaciones de los fanáticos de DC Comics, Gunn prometió que el personaje que interpreta John Cena será un éxito.

Un poco tarde para las sugerencias teniendo en cuenta que terminamos de filmar en febrero, pero de todos modos gracias. Vas a enloquecer por lo increíble que John Cena es en The Suicide Squad en el personaje que interpreta

El fan sugirió a James Gunn que John Cena sería la mejor opción para interpretar a Bane, Black Spider, Copperhead, Deathstroke, KGBeast o Solomon Grundy, pero todavía no se sabe cuál héroe o villano de DC será interpretado por la exestrella de la lucha libre.

El director no se comprometió con ninguna de las sugerencias del fan, pero tampoco negó las opciones. Quizás John Cena se interprete a sí mismo en Suicide Squad, pues sería la opción creativa que requiere la franquicia.

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Junto a su papel en la cinta, John Cena también será parte del elenco de Rápidos y Furiosos 9, que se estrenará el próximo año, dando vida al hermano menor de Dom Toretto.

