¡De vampiro a la realeza! Kristen Stewart podría darle vida a Diana de Gales en la película de Pablo Larraín.

Kristen Stewart, sin duda, ha impresionado en los últimos años con sus grandes actuaciones y todo parece indicar que uno de los papeles más importantes de su vida ha llegado. Se trata de su participación en Spencer, una película que estará basada en una parte de la vida de Diana de Gales y que será dirigida por el chileno Pablo Larraín.

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Ha sido a través del portal estadounidense Deadline donde se dio a conocer la noticia de que el director está presentando el proyecto desde el mercado virtual del Festival de Cannes, para convencer a los inversionistas y comenzar las filmaciones en el 2021.

Esta producción tiene un equipo bastante experimentado, pues el guionista es el famoso Steven Knight, recordado por haber trabajado en la cinta Promesas del Este y crear la serie Peaky Blinders. Steven se ha basado en las dudas y dilemas que rodearon a Lady Di y la familia real británica, después de romper su relación.

La historia pretende ser contada como si se tratara de un cuento de hadas a la inversa, es decir, que en esta ocasión la princesa decide no ser parte de la realeza y alejarse para poder ser ella misma. Ante los ojos de Larraín, han sido muchas las generaciones que han crecido con el típico cuento del príncipe que rescata a la chica.

Spencer dará inicio en un fin de semana navideño antes de que Diana de Gales se separare del príncipe Carlos, padre de sus hijos. Aunque muchos esperan que el inicio de la cinta sea con la trágica muerte de la princesa en el accidente de 1997, no será así.

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Por otro lado, la revelación de que Kristen Stewart sea la encargada de reencarnar a una de las figuras más queridas de la década de los años ochenta y noventa ha sido bien recibida por el público.

