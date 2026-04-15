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Bluey | Juego silencioso

Bandit está cuidando a Bluey y Bingo, pero ellas están haciendo mucho ruido, así que les propone jugar un juego silencioso, algo que le sale mal a Bandit.

Bandit quiere descansar, pero Bluey y Bingo están haciendo demasiado ruido al jugar, así que les propone jugar un juego silencioso. Las dos se quedan calladas para jugar, pero cuando es hora de salir de casa para buscar un regalo, Bandit necesita que sus hijas hablen, pero ellas no están dispuestas a romper las reglas del juego. Bandit tendrá que aprender a comunicarse a través de la mímica.

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