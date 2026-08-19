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6 juguetes de 'Masha y el Oso' y 'Bluey' para enseñar a los niños a ser seguros de sí mismos
¿Y si su juguete favorito pudiera darle algo más que horas de diversión? Estas opciones abren la puerta a juegos donde él puede tomar el mando
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Bluey | El mercado
Bluey recibió dinero del hada de los dientes, y ahora tiene cinco dólares y no sabe en qué comprar; por suerte, se encontrará con una amiga que le ayudará.
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Masha y el Oso | ¿Quién está a cargo?
Oso tiene que salir un rato de la casa para ayudar a su amiga a reparar algo. Así que alguien tiene que quedar a cargo, ¿será Masha, Pingüino o Panda?
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3 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ para enseñar a tus hijos a lavarse los dientes
Si tú, como para muchos papás, batallas todos los días para que tus hijos se laven los dientes, te puedes ayudar a hacerlo más fácil y divertido con estos personajes.
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5 juguetes de ‘Bluey’ diseñados para enseñar a los niños a manejar la frustración
Cuando una pieza no encaja o el juego no sale como esperaba, tu hijo tiene una oportunidad para aprender algo que le servirá mucho más allá de la hora de juego
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6 capítulos de ‘Pocoyó’ y ‘Peppa Pig’ para preparar a tu hijo antes de su primer día de kínder
Aprender a través de divertidas historias les encantará. Dales la seguridad y el entusiasmo de la escuela con sus personajes favoritos.
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4 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ para enseñar a los niños a decir "gracias" y "por favor"
Si estás en la etapa de enseñarle modales a tus hijos, estos capítulos de caricaturas divertidas como Masha y el Oso y Plim Plim, podrían ser de gran ayuda.
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4 juguetes de Spider-Man ideales para que los niños aprendan sobre la responsabilidad
Aprender cosas nuevas no tiene que ser aburrido para los más pequeños, menos si se trata de juguetes con personajes famosos que les enseñan de responsabilidad.
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6 capítulos de ‘Paw Patrol’ y ‘Pocoyó’ para ayudar a los niños a perder el miedo a la oscuridad
Es una etapa normal en la infancia, pero se puede afrontar con entretenimiento mientras aprenden a ser seguros de sí mismos y desarrollar confianza.
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5 capítulos de ‘Peppa Pig’ y ‘Paw Patrol’ que ayudan a los niños a irse a la cama sin llorar
Si cada noche comienza la misma batalla para conseguir que se acueste, estos capítulos podrían ayudarte a cambiar la rutina de una manera más amigable
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