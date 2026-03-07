Importante banda mexicana CANCELA concierto HOY, 7 de marzo: esta es la NUEVA fecha

Atención fans de Panteón Rococó. La agrupación mexicana de ska ha cancelado su concierto programado para hoy, sábado 7 de marzo, en el Auditorio Benito Juárez en Veracruz. Según un comunicado compartido por la banda, se citan motivos imprevistos y ajenos a la organización, el recinto y la agrupación. Afortunadamente, el show será reagendado. Aquí te compartimos la NUEVA fecha y cómo puedes solicitar el reembolso, en caso de que ya no puedas asistir.

Cancelan concierto de Panteón Rococó HOY, 7 de marzo: Esta es la NUEVA fecha

La nueva fecha del concierto de Panteón Rococó en Veracruz quedó programada para el día de mañana, domingo 8 de marzo, de igual manera, en el Auditorio Benito Juárez. La cita es a las 19:00 hrs y los boletos adquiridos para la fecha original, HOY, sábado 7 de marzo, seguirán siendo TOTALMENTE VÁLIDOS para ingresar al evento el día de mañana.

¿Cómo solicitar el reembolso si no puedes asistir a la nueva fecha de Panteón Rococó en Veracruz?

En caso de que ya tengas algún otro compromiso o simplemente ya no desees asistir al evento, puedes solicitar tu reembolso de manera directa en el sitio oficial de la boletera del evento. En este caso, los boletos fueron vendidos a través de e-ticket. Sólo tienes que ingresar al apartado de “Ayuda” en la opción de “Contacto” y registrar los datos correspondientes.

Anuncian MÁS cancelaciones de conciertos en México

La reprogramación del show de Panteón Rococó este sábado en Veracruz, llega tras una ola de cancelaciones de conciertos en la Ciudad de México. Entre los shows cancelados que destacan, se encuentra el tan esperado espectáculo de P!NK en el Estadio GNP Seguros, programado para el 26 y 27 de abril; el concierto de Carolina Ross en el Teatro Metropólitan el próximo 02 de mayo; y el del trapero argentino, Lucho SSJ, quien se iba presentar en el Foro Puebla el día de ayer, 6 de marzo. Al igual que el concierto de Panteón Rococó, todas las cancelaciones citan circunstancias ajenas a la organización, el recinto y la agrupación.