¿Qué está pasando en CDMX? Estos son TODOS los conciertos que han sido cancelados HOY viernes 06 de marzo

No es viernes 13, pero este día ha habido algo de "mala suerte" en cuanto a la Ciudad de México y los conciertos, pues este día tres artistas distintos han tenido qué cancelar sus tan esperados conciertos causando una gran confusión dentro del público chilango, acostumbrado a vivir la música en vivo.

Hablar de sobre la cultura de conciertos en la CDMX es tocar un tema muy sensible, pues nuestra ciudad se ha vuelto un referente respecto a la realización de eventos musicales, a tal grado que es considerada como una capital mundial de conciertos y el epicentro de América Latina, donde artistas de talla mundial llegan a nuestra ciudad como punto de partida, por lo que la cancelación masiva es un tema que sorprende a muchos.

¿Qué conciertos se han cancelado en CDMX hoy 06 de marzo?

El primer concierto que fue cancelado este viernes fue el de Carolina Ross , la artista de música regional que estaba por presentarse en el Teatro Metropólitan este próximo sábado 02 de mayo. En el comunicado emitido por Ocesa , se ha informado a que esta cancelación se debe a circunstancias de logística imprevistas y ajenas a la organizadora, a la artista y al recinto.

Un par de fechas más que fueron canceladas son de la artista estadounidense P!nK

Finalmente, otro artista que ha tenido que cancelar su concierto de HOY, viernes 06 de marzo es el trapero argentino Lucho SSJ, quien se iba a estar presentando en el Foro Puebla de la CDMX, dejando a todos su fans con ganas de su set. De igual manera, se informó que se debe a problemas ajenos de logística, deslindando al artista, a la promotora y al venue.

¿Cómo obtener el reembolso de un concierto cancelado?

Aunque no es tan común o probable que nuestros artistas favoritos cancelen, son circunstancias que pueden pasar y que no son ajenas a cualquier concierto, por lo que si buscas el reembolso de tu compra, debes de prestar atención en qué boletera lo adquiriste.

En este caso, los tres artistas estaban trabajando junto a TicketMaster, quien a través de Ocesa ha informado que si realizaste tu compra en línea o en la app oficial, el reembolso se hará automáticamente a la tarjeta con la que realizaste la transacción.

Por otro lado, si acudiste a alguna taquilla física, deberías de ir a esta misma a partir de la fecha señalada, pues dependiendo el artista, estarán disponibles los reembolsos.

