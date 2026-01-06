Fallece Bret Hanna-Shuford, estrella de Broadway y “El Lobo de Wall Street”
El mundo del entretenimiento despide con dolor a Bret Hanna-Shuford, carismático actor de Broadway y rostro conocido por su participación en El Lobo de Wall Street, quien falleció este fin de semana a los 46 años.
- Bret falleció en Orlando, Florida, rodeado de su familia. Su salud se deterioró rápidamente debido a un linfoma de células T y un trastorno inmunológico conocido como HLH.
- Además de su breve pero memorable aparición en la película de Scorsese, brilló en grandes producciones teatrales como La Bella y la Bestia, La Sirenita y Wicked. También actuó en series como Law & Order: SVU.
- Stephen compartió un mensaje desgarrador: “Dejó este mundo en paz... nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciéndolo sentir orgulloso”