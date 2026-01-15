¿ChatGPT escribió el FINAL? La directora de “Stranger Things” rompe el silencio

El estreno de "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5" el pasado 12 de enero no solo trajo nostalgia, sino una de las polémicas más encendidas en la historia reciente de Netflix. Lo que debía ser un tributo al proceso creativo de los hermanos Duffer se convirtió en una cacería de brujas digital cuando fans con "ojos de halcón" aseguraron ver una pestaña de ChatGPT abierta en la computadora de Ross Duffer mientras estructuraba el final de la serie.

Tras 48 horas de teorías conspirativas que sugerían que el cierre de la saga fue generado por inteligencia artificial, la directora del documental, Martina Radwan, decidió romper el silencio para aclarar lo que realmente sucedió en la sala de guionistas.

¿Investigación o escritura? Así se defendió Martina Radwan

En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter, Radwan cuestionó la rapidez con la que el público saltó a conclusiones negativas. “¿Estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto?”, lanzó la directora, señalando que, en el entorno de producción actual, las herramientas de IA suelen estar presentes como motores de búsqueda o consulta rápida, de la misma forma que un smartphone está junto al teclado.

Radwan fue enfática al negar cualquier práctica poco ética en la creación del guion: “No vi un uso poco ético de IA generativa. Presencié intercambios creativos, conversaciones y desarrollo de historias. La gente piensa que una sala de guionistas es solo gente sentada escribiendo, pero es un intercambio de ideas constante”, explicó.

¿Qué analizaron los fanáticos tras el final de “Stranger Things”?

La controversia llega en un momento delicado, ya que una parte de la audiencia expresó su descontento con el cierre de algunas líneas argumentales tras el final emitido el 1 de enero. El documental mostró lo presionados que estaban los Duffer por el tiempo, lo que alimentó la narrativa de que habrían recurrido a "atajos" tecnológicos.

“Lo que me parte el corazón es que a todos les encanta la serie y, de repente, sentimos la necesidad de analizarla a fondo para encontrar fallas”, lamentó Radwan. La directora confirmó que tanto Ross como Matt Duffer supervisaron el documental y estuvieron satisfechos con el resultado, asegurando que no pidieron eliminar ninguna escena, incluida la que desató el debate de la IA.

A pesar del ruido en redes sociales, los hermanos Duffer mantienen que este documental fue creado para inspirar a futuros cineastas, citando los especiales de El Señor de los Anillos como su principal influencia. Su objetivo era rescatar el arte de documentar los entresijos de Hollywood, mostrando incluso los momentos de estrés y caos que conlleva una producción de tal magnitud.