Nuestra querida conductora Renata Ibarrarán nos comparte su emoción de cubrir la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026

La gran conductora Renata Ibarrarán nos compartió su emoción de trabajar con el mejor equipo durante esta Copa Mundial de la FIFA, pues TV Azteca, el canal del Mundial llevará hasta tu hogar la mejor cobertura de lo que suceda dentro y fuera de la cancha.

Además de la gran felicidad de recibir de nueva cuenta un torneo de esta magnitud, ha recordado la responsabilidad que conlleva el compartir nuestra cultura ante el mundo entero.