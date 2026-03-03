¿El Malilla cantará la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Belinda y Los Ángeles Azules? Esto es lo que se sabe:

En los últimos días han comenzado a surgir varios rumores sobre los nombres de los artistas que podrían estar participando en la que será la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde a primeros detalles, se espera que cada país sede (México, Estados Unidos y Canadá) tendrá una canción distinta.

Lo primero que se sabe sobre los artistas que harán la canción que represente a México durante este torneo de fútbol que acaparará las miradas en el verano es que contará con la participación de Los Ángeles Azules y Belinda, una combinación que ha funcionado más que bien dentro de nuestra cultura, aunque se espera un tercer artista invitado.

¿Quién formará parte de la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Además de Belinda y Los Ángeles Azules, han habido dos nombres que suenan para formar parte de esta colaboración quienes son Santa Fe Klan y recientemente se ha sumado El Malilla, y si bien, aún no es nada oficial, estos dos artistas comparten algo que el público mexicano ha levantado mucho: El estilo urbano.

Hablar de El Malilla es mencionar a uno de los artistas que mayor exposición del reguetón mexicano ha conseguido, donde en pocos años ha logrado hacerse de un lugar dentro de la escena creciente, el cuál le ha llevado a presentarse en festivales internacionales como Coachella.

Por otro lado, Santa Fe Klan también se ha consolidado como uno de los artistas más destacados y queridos dentro de la escena del rap y hip-hop, donde su voz, letras y carisma lo han llevado a recorrer todo el país con su arte.

¿Cuándo saldrá la canción de la Copa Mundial de la FIFA?

Aunque esto aún no es oficial, ya nos hemos dado una idea de lo que esta canción tratará de representar con su fusión de sonidos, géneros y artistas que nos hará bailar durante los próximos meses, por lo que estaríamos a poco de poder tener una certeza de la música que dará vida a esta esperada competición.

