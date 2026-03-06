¿La actriz y modelo Ester Expósito está saliendo con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé? Esto es lo que se sabe:

Este viernes ha comenzado a circular el fuerte rumor de que la reconocida actriz y modelo española, Ester Expósito estaría saliendo con el flamante delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, en lo que sería una de las parejas más mediáticas de todo el mundo del deporte de los últimos años.

Este rumor aún sin confirmar surge luego de que un creador de contenido francés conocido como Aqababe afirmara en sus redes que el goleador francés y la actriz habrían sido vistos en un bar de París, donde incluso compartió un par de fotografías de ambos juntos, despertando una gran ola de teorías sobre la posibilidad de este noviazgo.

¿Ester Expósito es novia de Kylian Mbappé?

Aunque ninguna de las dos figuras ha confirmado esta versión, más usuarios en redes han negado estas afirmaciones que cada vez toman mayor relevancia en redes sociales, aunque esta versión ha tomado mayor fuerza luego de que Ester se encontrará en París, donde ha compartido fotos recientes.

Por otro lado diversos medios deportivos internacionales han señalado de KK Mbappé se encontraba en París atendiendo una lesión que lo ha alejado de las canchas por varias semanas, lo cuál daría con que además de estar en Madrid, ambos estarían en Francia en estos momentos.

Ante estos rumores, han comenzado a salir versiones que señalan que ambos estarían saliendo desde hace varias semanas y que incluso se les había visto en Madrid juntos en una fiesta.

¿Quién es Ester Expósito?

En los últimos años, esta actriz y modelo española de 26 años ha ganado gran popularidad, sobre todo desde su aparición en series como Vis a Vis, Estoy Vivo y en el que es considerado como uno de sus mayores éxitos: Elite.

Hoy en día es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Europa, donde su rostro ha figurado tanto en grandes producciones, así como en campañas de moda.