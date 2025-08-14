Kylian Mbappé, Lola Índigo, Austin Butler, Penélope Cruz: Lista de las celebridades que han asistido a la residencia de Bad Bunny en PR
La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico: “No Me Quiero Ir de Aquí", ha reunido a figuras de todo el mundo y aquí te dejamos una lista de los que han estado hasta ahora.
La residencia de Bad Bunny en “El Choli” de Puerto Rico está marcando un antes y un después en los conciertos latinos de la era moderna, todo mundo quiere estar ahí, incluso las celebridades más destacadas, por lo que a mitad de este mega evento han habido muchas sorpresas.
Como sabrás el “Conejo Malo” solamente presentará “No Me Quiero Ir de Aquí” en su país, por lo que figuras han tenido que llegar a la isla a disfrutar de esta noche descrita como única, donde presencian el evento desde “La Casita”, una zona VIP hecha específicamente para famosos.
¿Cuáles son las celebridades que han estado en “La Casita”?
En esta extensa lista se han dejado ver tanto deportistas como figuras reconocidas de Hollywood y Artistas musicales de la talla de:
- LeBron James
- Kylian Mbappé
- Achraf Hakimi
- Ricky Martin
- José Juan Barea
- Luis Guzmán
- Tito Trinidad
- Benicio del Toro
- Adriana Díaz
- Zion
- Iggy Azalea
- JhayCo (Jhay Cortez)
- Ñejo
- Damian Priest
- Brray
- Los Rivera Destino
- Danna Hernández
- Penélope Cruz
- Javier Bardem
- Residente
- Kany García
- Austin Butler
- Quevedo
- Lola Índigo
Nosotros al igual que tú no podemos creer la cantidad de figuras que Bad Bunny ha reunido en casi la mitad de su residencia, y por si fuera poco, la lista de artistas que se han subido a la tarima es igual de grande:
- Chuwi
- Los Pleneros de la Cresta
- RaiNaoJhayCo (Jhay Cortez)
- Jowell y Randy
- Pedro Capó
- Eladio Carrión
- Mora
- Wisin
- Ednita Nazario
- Young Miko
- Gilberto Santa Rosa
- Alfonso Vélez
- Tainy
- Tito El Bambino
- Residnete
- Farruko
Su evento “No Me Quiero Ir de Aquí” ha sido un espectáculo que está trascendiendo la música, pues ha enaltecido y destacado la importancia de su país, generando una identidad que pocas veces se logra ver en un artista.