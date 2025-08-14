Kylian Mbappé, Lola Índigo, Austin Butler, Penélope Cruz: Lista de las celebridades que han asistido a la residencia de Bad Bunny en PR

La residencia de Bad Bunny en “El Choli” de Puerto Rico está marcando un antes y un después en los conciertos latinos de la era moderna, todo mundo quiere estar ahí, incluso las celebridades más destacadas, por lo que a mitad de este mega evento han habido muchas sorpresas.

Como sabrás el “Conejo Malo” solamente presentará “No Me Quiero Ir de Aquí” en su país, por lo que figuras han tenido que llegar a la isla a disfrutar de esta noche descrita como única, donde presencian el evento desde “La Casita”, una zona VIP hecha específicamente para famosos.

¿Cuáles son las celebridades que han estado en “La Casita”?

En esta extensa lista se han dejado ver tanto deportistas como figuras reconocidas de Hollywood y Artistas musicales de la talla de:



LeBron James

Kylian Mbappé

Achraf Hakimi

Ricky Martin

José Juan Barea

Luis Guzmán

Tito Trinidad

Benicio del Toro

Adriana Díaz

Zion

Iggy Azalea

JhayCo (Jhay Cortez)

Ñejo

Damian Priest

Brray

Los Rivera Destino

Danna Hernández

Penélope Cruz

Javier Bardem

Residente

Kany García

Austin Butler

Quevedo

Lola Índigo

Nosotros al igual que tú no podemos creer la cantidad de figuras que Bad Bunny ha reunido en casi la mitad de su residencia, y por si fuera poco, la lista de artistas que se han subido a la tarima es igual de grande:



Chuwi

Los Pleneros de la Cresta

RaiNaoJhayCo (Jhay Cortez)

Jowell y Randy

Pedro Capó

Eladio Carrión

Mora

Wisin

Ednita Nazario

Young Miko

Gilberto Santa Rosa

Alfonso Vélez

Tainy

Tito El Bambino

Farruko

Su evento “No Me Quiero Ir de Aquí” ha sido un espectáculo que está trascendiendo la música, pues ha enaltecido y destacado la importancia de su país, generando una identidad que pocas veces se logra ver en un artista.

