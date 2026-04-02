5 canciones que fueron un hit en la Copa Mundial de la FIFA y hoy ya ni te acuerdas

La Copa Mundial de la FIFA no sólo se juega en las canchas. Cada edición del torneo más importante del fútbol llega con una banda sonora, diseñada para alimentar y acompañar la euforia colectiva. A lo largo de los años, se han lanzado decenas de sencillos con temática mundialista, pero muchos de ellos quedan en el olvido en cuanto la justa veraniega termina. Aquí te presentamos 5 canciones que fueron un hit durante el evento y que hoy, probablemente, ya no recuerdas.

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5 canciones que fueron un hit en la Copa Mundial de la FIFA y hoy ya olvidaste

1. Wavin’ Flag (Sudáfrica, 2010)

Si bien se trató de una canción producida por una reconocida marca de refrescos, Wavin’ Flag, de David Bisbal y K’naan, fue todo un éxito en la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010. Hoy en día, la canción sólo se escucha en las vísperas del torneo, como parte de la nostalgia futbolera.

2. We Are One (Brasil, 2014)

Una canción digna de carnaval. El sencillo unió las voces de Pitbull, Jeniffer Lopez y Claudia Leitte, convirtiéndose en el himno oficial de Brasil 2014. Sin embargo, fuera de la época mundialista, muy pocos la recuerdan y la ponen por gusto.

3. La La La (Brazil, 2014)

No fue el himno oficial del torneo, sino una colaboración de la artista con una reconocida marca de yogur. La canción contó con la participación del músico brasileño Carlinhos Brown, mientras que el video musical muestra a grandes figuras del deporte, como Messi, Neymar, Piqué y Falcao. Si bien la canción sonó fuerte, no pudo superar el éxito del Waka, Waka (2010) por lo que quedó opacada con el paso del tiempo.

4. Live It Up (Rusia, 2018)

Se trató de una colaboración completamente inesperada: Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi. En su momento, la canción recibió muchas críticas, pero eso no impidió que sonara durante todo el torneo. Sin embargo, una vez que el evento llegó a su fin, la canción desapareció del radar. Tú, ¿la recuerdas?

5. Colors (Rusia, 2018)

Al igual que Wavin’ Flag, Colors fue una canción lanzada por una famosa marca de refrescos. Sin embargo, a diferencia de la primera, esta última colaboración entre Maluma y Jason Derulo no terminó de encantar a la audiencia. Si bien sonó muchísimo, al fin del torneo quedó prácticamente olvidada.

Ahora que hemos despertado tu nostalgia, ¿qué otra canción crees que debería formar parte del conteo?