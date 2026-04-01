Arrancó la fiebre mundialista: Estos son los precios OFICIALES de el álbum de estampas de la Copa Mundial de la FIFA, cajas, sobres y todo lo que debes saber

Estamos a punto de dar inicio a la fiebre mundialista de este 2026, donde cualquier tema o evento que tenga que ver con la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos volverá unos zombies del fútbol y uno de los detalles que año con año llega para entrar en la historia del deporte es el álbum de estampas oficial.

Fue hasta este martes 31 de marzo que se terminaron de jugar todos los partidos de eliminatorias y repechaje, por lo que ahora conocemos de manera clara a todas las selecciones que formarán parte de este torneo que seguramente se robará el verano, siendo uno de los más queridos.

Como ha sido en las últimas ediciones, será Panini quien esté a cargo de este este artículo de colección que saca la parte más perfeccionista y compulsiva de todos pues entre los cromos podemos ver a nuestros jugadores favoritos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y más, por lo que el querer llenarlo se volverá una obsesión.

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The Panini America Online Exclusive 50 Pack Box features the Gold Flood Crumple Parallels of the Non-Foil Stickers in the collection, giving collectors a unique and… pic.twitter.com/iJkvQVanMg — Panini America (@PaniniAmerica) March 31, 2026

¿Qué precio tendrá llenar el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Esta tarde Panini dio inicio a la preventa, por lo que ya hemos conocido sus precios oficiales, pues esta edición será la más grande hasta ahora debido a la cantidad de selecciones que participarán en el certamen.



El álbum de pasta suave: $99 pesos

El álbum de pasta dura: $350 pesos

La caja de estampas (100 sobres): $2,500 pesos

El álbum de pasta suave + caja con 100 estampas: $2,599

El álbum de pasta dura + caja con 100 estampas: $2,845

Paquete de 10 sobres: $250 pesos

Sobre individual (7 estampas): $25 pesos

¿Qué novedades habrá para este álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Al ser el certamen con una mayor cantidad de equipos hasta la fecha (48 equipos), este nuevo álbum consta de aproximadamente 980 estampas y 112 páginas.

En este álbum podremos ver los clásicos hologramas tradicionales y los “Extra Stickers”, los cuáles serán más complicados de conseguir.

¿Cuándo saldrá a la venta el álbum de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El álbum actualmente se encuentra en preventa a través del sitio oficial de Panini o por Amazon, aunque se espera que esté a la venta al público en general en el transcurso de este mes de cara a la Copa Mundial de la FIFA que detendrá al mundo por un mes entero.