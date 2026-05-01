Recambio generacional: Benavidez vs Zurdo Ramírez, la pelea que marcará una nueva era en el boxeo

Este sábado 02 de mayo David “El Monstruo” Benavidez se enfrentará a Gilberto “Zurdo” Ramírez en el T-Mobile Arena en Las Vegas, donde ambos boxeadores mexicanos pondrán en juego sus títulos mundiales Crucero de la OMB y la AMB.

Puedes seguir esta imperdible pelea por Box Azteca a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 9:00 pm tras el partido de los Cuartos de Final entre Tigres vs Chivas.

