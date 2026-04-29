La dura infancia de Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez: de ver morir gente a ser campeón mundial de Peso Crucero

Este sábado 02 de mayo Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez estará librando uno de los mayores retos de su carrera cuando se enfrente a David ‘El Monstruo Mexicano’ Benavidez en uno de los combates más esperados del año en una fecha bastante especial para el boxeo de México.

Aunque desde hace años Gilberto se ha posicionado como uno de los pugilistas más destacados dentro de diversas organizaciones como la OMB y la AMB; su vida no siempre fue cómoda fuera del cuadrilátero, pues tuvo una infancia bastante difícil, siendo el boxeo su salida de un mundo bastante crudo donde incluso ha mencionado que “vio gente morir”.

¿Cuál fue la infancia de Gilberto 'Zurdo' Ramírez?

A través de los años, Gilberto ha mencionado en diversas ocasiones que desde su infancia vio gente morir, pues el nacido en Mazatlán vivió fuertes episodios de violencia, misma que resultó en la pérdida de amigos cercanos, marcando esto su vida por completo.

De acuerdo con el boxeador, han habido algunos eventos que tiene muy presentes como cuando vio morir a su amigo Ángel apuñalado. También ha mencionado sobre otro par de amigos asesinados a tiros como Roberto, Javier y Panchito. Por otro lado, Gilberto 'Zurdo' Ramírez ha contado que su entorno estaba relacionado con el crimen, por lo que él decidió tomar otro camino, siendo que desde los 12 años estaba en el gimnasio, fue en el boxeo donde encontró una salida a esa vida.

¿Qué títulos tiene Gilberto 'Zurdo' Ramírez?

Hoy en día, a sus 34 años es uno de los boxeadores más completos de México, siendo el actual campeón unificado de peso crucero, poseyendo el título de la AMB y el de la OMB desde hace año y medio.

Además de unificar estos prestigiosos títulos también los ha retenido, por lo que la pelea de este sábado será una prueba más cuando se enfrente a Benavidez.

¿Dónde ver la pelea de Gilberto 'Zurdo' Ramírez y David 'El Monstruo Mexicano' Benavidez?

Esta imperdible pelea de box se estará llevando a cabo el próximo sábado 02 de mayo en el marco del 05 de mayo en Las Vegas, misma que podrás seguir a través de la señal de Azteca 7 al terminar el partido de Tigres vs Chivas de los Cuartos de Final de la Liga MX en punto de las 9:00 pm.