OFICIAL: Coldplay se presentará en el Show de Medio Tiempo de la próxima final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un torneo que romperá con todo y es que entre las sedes de México, Estados Unidos y Canadá habrá una temporada de fútbol, fiesta, música y demás actividades recreativas para todas las personas que quieran ser parte de este evento único y a decir verdad, se perfila para tener un antes y después, pues se ha revelado uno de los detalles más importantes de la final de este.

A pocos meses del inicio del torneo comienzan a surgir algunas selecciones como favoritas para consagrarse como campeonas, ¿Será Argentina de Messi?, ¿Portugal de Cristiano Ronaldo? o ¿España de Lamine Yamal?, aunque aún falta mucho para la ansiada final, se ha confirmado que esta tendrá un show de medio tiempo encabezado por Coldplay, lo que hará este torneo único.

Coldplay en el Show de Medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin que nadie lo viera venir, se hizo oficial que la banda liderada por Chris Martin será la encargada de presentarse en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde cientos de millones de espectadores podrán seguir de esta presentación que seguramente será histórica y que por ahora espera la confirmación de más artistas para presentarse este día.

Si algo caracteriza los conciertos de Coldplay es la energía que transmiten a sus fans, por lo que el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el escenario ideal para que veamos a esta banda que ha conquistado todos los rincones del mundo, siendo una de las bandas más queridas de todos los tiempos.

¿Cuándo es la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La tan codiciada final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde se estará presentando la banda británica Coldplay será el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, por lo que más vale que estés prevenido para este evento histórico.

