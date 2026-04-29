Así luce Shaggy en el live action de Scooby-Doo: primeras imágenes ya sorprenden a fans

Se ha filtrado el primer vistazo a Shaggy en el live action de Scooby-Doo: Origins en redes sociales y los fans ya están reaccionando a la caracterización del actor. Tanner Hagen, quien dará vida al icónico personaje y amigo de Scooby, fue captado durante el rodaje en Atlanta usando la icónica camiseta verde del personaje, confirmando que la serie apostará por una versión moderna, pero fiel al estilo y características de los personajes.

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¿Cómo luce Shaggy en Scooby-Doo: Origins?

Lo primero que se puede ver es que Tanner Hagen queda perfecto para el papel, pues luce delgado y alegre como el personaje. Lo que más apreciaron los fans es que se puede ver que porta la camiseta verde clásica del personaje, lo que lo mantiene fiel a la esencia del personaje en la caricatura. Su estilo relajado y despreocupado se hace presente en las imágenes. Los fans están contentos con los resultados que revela este primer vistazo.

¿De qué trata Scooby-Doo: Origins?

No se han revelado muchos detalles de la trama de este live action de Scooby-Doo, pero se sabe que la idea es que la serie funcione de precuela y seguirá de cerca a Shaggy y Daphne en su juventud. Todo parece indicar que ellos tendrán que resolver un misterio sobrenatural ligado a un cachorro de gran danés. En resumen, esta serie nos traerá el origen del icónico grupo, el cual es formado junto a Velma y Freddy. Todo esto ocurrió durante un verano que cambiará sus vidas.

¿Quién es el actor que interpreta a Shaggy?

Tanner Hagen llega a la serie para darle un nuevo rostro al personaje animado. Se sabe que el actor tiene 21 años y este será su papel más importante hasta ahora, por lo que la serie representa un salto importante en su carrera a la vez que una. Oportunidad de conectar con fans de varias generaciones.