Deftones vs Askis: Conoce a los artistas que le van al Pumas y al América previo a la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX

Este fin de semana se estará llevando a cabo la vuelta del partido de Cuartos de Final entre Pumas y América y tras un vibrante primer partido lleno de emociones, polémica y goles, las tensiones han ido escalando poco a poco a tal grado de que este enfrentamiento saca nuestros lados más fanáticos en todo aspecto.

Hablar de los Pumas es tener en mente conciertos, rock, ska, por ejemplo; muchas de las canciones que canta su porra, son populares adaptaciones de bandas de argentinas, lo que les ha dado una identidad como equipo y por otro lado están las Águilas, aquél equipo que ciertamente es el más popular de todo México, con lo que se han hecho de una gran base diversas de fanáticos crema.

¿Qué famosos le van a los Pumas?

A lo largo de los años hemos podido ver algunos artistas con una fuerte afición por este equipo felino como:



Deftones: Durante su última visita a México, la banda promocionó una colaboración junto a los Pumas con un jersey edición especial.

Durante su última visita a México, la banda promocionó una colaboración junto a los Pumas con un jersey edición especial. Julian Casablancas: Es sabido que el líder de The Strokes es fan del fútbol, e incluso se le ha visto varias veces echando “la cáscara” con su jersey de los Pumas.

Es sabido que el líder de The Strokes es fan del fútbol, e incluso se le ha visto varias veces echando “la cáscara” con su jersey de los Pumas. Gael García: En diversas ocasiones se le ha visto al actor, productor y guionista asistir al Estadio Olímpico Universitario a apoyar a su club.

En diversas ocasiones se le ha visto al actor, productor y guionista asistir al Estadio Olímpico Universitario a apoyar a su club. Diego Luna: Tal como uno de sus mayores socios en el mundo del arte y la vida, Diego Luna también es un fiel seguidor del conjunto universitario.

Tal como uno de sus mayores socios en el mundo del arte y la vida, Diego Luna también es un fiel seguidor del conjunto universitario. Finn Balor: El luchador de la WWE ha posado en múltiples ocasiones con el jersey de los Pumas e incluso se le ha visto en el estadio.

¿Qué famosos le van al América?

Por otro lado, la popularidad del América es innegable, e incluso es un poco más común ver a celebridades apoyándole, como es el caso de:



Los Askis: La mítica agrupación de cumbia ha lucido en diversas ocasiones su indumentaria del Améric en vivo e incluso tienen una canción con este título.

La mítica agrupación de cumbia ha lucido en diversas ocasiones su indumentaria del Améric en vivo e incluso tienen una canción con este título. Checo Pérez: Además de destacar en el automovilismo de la Fórmula Uno, Checo ha mostrado ser un seguidor de Las Águilas.

Además de destacar en el automovilismo de la Fórmula Uno, Checo ha mostrado ser un seguidor de Las Águilas. Travis Kelce: El prometido de Taylor Swift lució una ocasión con la playera del conjunto de Coapa y una sonrisa, dejando ver su fanatismo por el “soccer”.

El prometido de Taylor Swift lució una ocasión con la playera del conjunto de Coapa y una sonrisa, dejando ver su fanatismo por el “soccer”. Alejandro González Iñárritu: Para sorpresa de muchos, el aclamado cineasta es un fiel seguidor del equipo más campeón del futbol mexiano.

Para sorpresa de muchos, el aclamado cineasta es un fiel seguidor del equipo más campeón del futbol mexiano. Ángela Aguilar: La joven mexicana no sólo apoya a la Selección de Argentina, sino que también es una seguidora del “Ave”.

¿Cuándo y dónde ver el partido de los Cuartos de Final de la Liga MX entre los Pumas y el América?

La vuelta de esta ríspida instancia final será el próximo domingo 10 de mayo y la podrás seguir a través de Azteca 7 por la señal de Azteca Deportes en punto de las 7:00 pm.

Estos cuartos de final definirán a uno de los mejores 4 equipos del Clausura 2026 previo a la Copa Mundial de la FIFA y ninguno de los dos conjuntos dará nada por regalado. ¿”Ódiame más” o "Cómo no te voy a querer”?