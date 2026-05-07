América vs. Pumas: los 4 jugadores más atractivos que no podrás dejar de ver en el Clásico Capitalino de este domingo, 10 de mayo

Este 10 de mayo se juega el Clásico Capitalino en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX. Tras el encuentro de ida - disputado en el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) - América vs. Pumas llegan igualados con un marcador global de 3 -3, por lo que todo se definirá este domingo. Más allá de las canchas, la rivalidad también reunirá a algunas de las figuras más atractivas del fútbol mexicano. Conoce a los 4 jugadores que no podrás dejar de ver este domingo.

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América vs. Pumas: los 4 jugadores más atractivos que no podrás dejar de ver este domingo, 10 de mayo

Kevin Álvarez

Kevin Álvarez es uno de los jugadores que más destaca por su gran atractivo físico y su estilo sin igual. Con 27 años, es considerado no sólo uno de los rostros más guapos del Club América, sino también de la Liga MX en general.

Jordan Carrillo

Jordan llegó como refuerzo clave para los Pumas de la UNAM este 2026. Con tan sólo unos meses en el equipo, se ha consolidado como una de las caras más atractivas del conjunto universitario, además de contar con un increíble carisma y gran talento dentro de la cancha.

Brian Rodríguez

Brian Rodríguez, sin duda, es uno de los jugadores con mayor presencia dentro y fuera de la cancha. El uruguayo destaca por su estilo urbano y su gran personalidad, siendo uno de los jugadores más atractivos de Las Águilas.

Nathan Silva

Nathan Silva se ha convertido en una pieza clave para los Pumas. El jugar no sólo destaca por su liderazgo y trayectoria en el mundo del fútbol, sino también por su atractivo físico, por lo que no es sorpresa que sus publicaciones en redes sociales estén llenas de elogios.

¿Cómo y dónde ver el Clásico Capitalino: América vs. Pumas?

El Clásico Capitalino se llevará a cabo este domingo, 10 de mayo, en punto de las 7:15 p.m. en Ciudad Universitaria. El encuentro podrá seguirse completamente gratis y en vivo por el canal de Azteca 7, a partir de las 7:05 pm. Si prefieres el streaming, también habrá una señal disponible a través de la app de Azteca Deportes y el sitio web de aztecadeportes.com.

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