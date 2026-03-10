Mario Day 2026: LEGO presentó su nueva colaboración exclusiva con Mario Bros y confirma nuevo set para 2027

El Mario Day de 2026 ha llegado con todo, y por fin hoy hemos podido tener un pequeño vistazo de lo que será la nueva colaboración de nuestro fontanero favorito, Mario Bros y LEGO; dos de los universos que nos han entregado horas y horas de diversión a través de las décadas con un set imperdible.

Entre tanto misterio de lo que se vendrá este Mario Day, una de las colaboraciones que ha robado reflectores es la de LEGO, donde hemos podido ver las versiones exclusivas del título de Mario Kart, la cuál consta de Mario y Luigi a escala, siendo una de las entregas con mayor precisión de este personaje.

¿Qué se sabe sobre la nueva colección de Mario Bros y LEGO?

Los primeros detalles de este nuevo par de figuras de Mario Kart Mach 8 es que ambos son recomendados para mayores de 18 años, pues cuentan con 2234 piezas, mismo que puedes reservar en el sitio oficial de LEGO a partir de hoy, aunque su venta general será el próximo 01 de abril de este año, y a ser ilimitada, te sugerimos estar al pendiente al sitio.

El precio de cada una de estas dos figuras es de $4,299 pesos, siendo unos de los sets más exclusivos y épicos que ha tenido LEGO, por lo que habrá que ahorrar un poco.

Nuevos sets para 2027

No es un secreto que en estos últimos años, la popularidad de Mario Bros ha vuelto a despuntar, pues videojuegos en Nintendo Switch 1 y 2 lo han colocado como uno de los personajes más rentables, además del próximo estreno de la película Super Mario Galaxy, ha despertando un gran hype por este personaje.

Ante ello, LEGO ha confirmado que llegará un nuevo set este 2027, donde se esperan nuevos personajes y figuras especiales, sobre todo diseños distintos a los que hemos podido ver recientemente, donde más títulos de los icónicos videojuegos de Mario Bros podrían llegar.