El “Templo del Futbol” llega al Zócalo: así será el Fan Fest del Mundial de la FIFA 2026 en CDMX

Comienza la cuenta regresiva para la celebración deportiva más emocionante del mundo. Es por eso que la Ciudad de México comienza a calentar motores rumbo al Mundial de la FIFA 2026 y lo hará en grande. Recientemente se confirmó que se llevará a cabo el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Este coincide con los 34 días del torneo. Lo mejor de todo es que el evento será gratuito y abierto al público, con capacidad para más de 60 mil aficionados diarios y hasta 100 mil personas los días que la Selección Mexicana tenga partido. Por si fuera poco, los aficionados podrán disfrutar del partido en pantallas gigantes. Además de disfrutar conciertos y actividades culturales y experiencias gastronómicas.

El Zócalo se convertirá en el “Templo del Futbol”

El evento fue presentado el día de ayer como parte de la celebración por los 100 días para el inicio del Mundial, cuya inauguración está fechada el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El Fan Fest llevará por nombre “Templo del Futbol”, un concepto que mezcla la pasión del deporte con la identidad cultural del país.

¿Qué actividades habrá en el “Templo del Futbol”?

Si eres apasionado del futbol y quieres vivir la experiencia del Mundial de la FIFA 2026, te contamos que el espacio contará con varias zonas temáticas:



Live Zone para ver los partidos en pantallas gigantes

Escenario principal para conciertos y activaciones

Experiencias de patrocinadores

Zona cultural y gastronómica mexicana

Museo interactivo sobre el juego de pelota, inspirado en las raíces prehispánicas del deporte.

La idea es vivir el futbol más allá del deporte; es que todos los asistentes, tanto nacionales como internacionales, tengan una experiencia cultural completa en pleno Centro Histórico.

Conciertos y artistas que formarán parte del Fan Fest

Como mencionamos, dentro del evento habrá conciertos en el escenario principal, pero eso no es todo, pues también habrá dos noches especiales de conciertos en el Auditorio Nacional. Los artistas confirmados son:

