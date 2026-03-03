Power Rangers tendrá su historia más oscura: así será la serie del último Ranger

Después de mucho esperar, la nueva serie de cómics de Power Rangers ya tiene historia confirmada. Llegará bajo el título de Power Rangers Green y se estrenará este mismo 2026 bajo el sello de BOOM! Studios. La serie nos presentará una versión distópica donde Tommy Oliver es el último Ranger con vida en la Tierra. Seguro esto te suena de algún lado, y sí, estás en lo correcto, pues la premisa está inspirada en el tono oscuro de El último Ronin de las Tortugas Ninja. Esto permite que la trama explore un futuro devastado, con un Tommy más solitario, endurecido y enfrentando el peso de haber sobrevivido.

¿De qué trata Power Rangers Green?

La historia nos transportará a un mundo postapocalíptico donde los demás Rangers han desaparecido o muerto, y Tommy —el icónico Ranger Verde— se convierte en el último protector del planeta. Esta pequeña revelación por parte del estudio deja en claro que no solo buscarán traer la nostalgia, sino más bien toda una reinvención más madura, al igual que los fans.

|Crédito: Boom! Studios

Un homenaje a Tommy Oliver y a Jason David Frank llevado al mundo de los cómics

Si te llama la atención la elección de este personaje, hay un porqué. Tommy Oliver es, para muchos, el Ranger más emblemático de la saga y muchos lo recuerdan con cariño gracias a la interpretación de Jason David Frank en televisión. Fue un personaje que logró cautivar al pasar de villano a héroe, y ese pasado es algo que ayudará mucho a explorar su legado dentro de esta nueva historia.

¿Vale la pena leer las series de cómics de los Power Rangers?

Si te gustaban los Power Rangers y eres fanático de los cómics, vale mucho la pena entrarle a este universo. Muchos fans celebran a BOOM! Studios por expandir de manera exitosa el universo de los Rangers con cómics con tramas más ambiciosas que las que alguna vez vimos en televisión, y este proyecto parece consolidar esa línea editorial más adulta.